В РТ на замначальника исправительной колонии возбуждено уголовное дело

news_top_970_100
Республика
1 июля 2025  12:57
Автор:
Елизавета Черкина

В Татарстане в отношении 47-летнего замначальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по РТ возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в получении взятки за незаконные действия и превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по РТ.

В августе прошлого года мужчина буквально делал поблажки одному из заключенных. Они заключались, к примеру, в послаблении режима содержания. За свое особое отношение подозреваемый получил смарт-часы на сумму более 46 тыс. рублей. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

news_right_column_240_400
Новости
Плесень может вызвать тяжелое отравление
В Казани почтили память первого президента Академии наук РТ
В Набережных Челнах скончался известный журналист Павел Михно
Владимир Машков: Театр - это место, где чудо еще сохранилось
Владимир Машков: Театр - это место, где чудо еще сохранилось
В Татарстане стартует семейная неделя
В Татарстане стартует семейная неделя
В РТ на замначальника исправительной колонии возбуждено уголовное дело
В РТ объявили победителей конкурса дворовых событий «Күрше Фест»
Фрукты и овощи - страховка от деменции
Фрукты и овощи - страховка от деменции