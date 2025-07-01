В РТ на замначальника исправительной колонии возбуждено уголовное дело

В Татарстане в отношении 47-летнего замначальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по РТ возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в получении взятки за незаконные действия и превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по РТ.

В августе прошлого года мужчина буквально делал поблажки одному из заключенных. Они заключались, к примеру, в послаблении режима содержания. За свое особое отношение подозреваемый получил смарт-часы на сумму более 46 тыс. рублей. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.