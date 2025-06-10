В РТ начался капитальный ремонт участка дороги между Сорочьими Горами и Шали

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане стартовали работы по реконструкции участка автодороги Сорочьи Горы – Шали протяженностью 1,3 километра. Дорожная артерия, соединяющая Рыбно-Слободский и Лаишевский районы, получит качественное обновление покрытия.

Подрядная организация АО «Татавтодор» уже приступила к активной фазе работ. Специалисты завершили фрезерование старого асфальтового покрытия и приступили к укладке новых слоев дорожного полотна. В процессе ремонта применяются современные материалы: выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси А16Нт и верхнее покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16.

Параллельно ведется замена прикромочных лотков и подготовка к укреплению обочин асфальтогранулятом. Общая площадь обновляемого покрытия превышает 14 тысяч квадратных метров.

Как отмечают в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ, этот объект является частью масштабной программы по улучшению транспортной инфраструктуры республики. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» предусматривает повышение качества среды в населенных пунктах на 30% к 2030 году.

Завершение работ запланировано в соответствии с графиком реализации национального проекта. После реконструкции дорога II технической категории будет соответствовать современным стандартам качества и надежности.