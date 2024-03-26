В РТ насчитывается 36 свободных для аренды объектов, подходящих для МСП

Среди них: земельные участки, гаражи и другие объекты недвижимости. Все они могут быть переданы в аренду малым и средним предпринимателям, а также самозанятым, сообщают в Минземимуществе РТ.

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Республика
26 марта 2024  10:36
Автор:
Владислав Косолапкин

Уже сейчас в аренде находятся 40 аналогичных объектов по всей республике. Субъекты МСП и самозанятые используют их для разных целей, включая организацию производства и хранении продукции. Объекты передаются в аренду в ходе спецторгов, подробную информацию можно получить на сайте министерства.

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В РТ насчитывается 36 свободных для аренды объектов, подходящих для МСП