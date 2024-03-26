В РТ насчитывается 36 свободных для аренды объектов, подходящих для МСП

Среди них: земельные участки, гаражи и другие объекты недвижимости. Все они могут быть переданы в аренду малым и средним предпринимателям, а также самозанятым, сообщают в Минземимуществе РТ.