В РТ объявили победителей конкурса дворовых событий «Күрше Фест»

В Татарстане объявлены победители народного конкурса дворовых событий «Күрше Фест». Поддержку получили 64 проекта. Об этом сегодня журналистам сообщила директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатулина. Она отметила, что за время заявочной кампании в оргкомитет поступило 585 заявок - 310 из них подали самозанятые, 275 - юридические лица. Наибольшую активность проявили Набережные Челны - жители отправили 109 заявок, затем идет Казань - 92 заявки.

С 15 июля по 30 сентября победители начнут реализацию своих проектов.

Напомним, народный конкурс дворовых событий «Күрше Фест» является продолжением программы «Наш двор» и не имеет аналогов в России. Его общий призовой фонд составляет 20 миллионов рублей, максимальный размер поддержки для самозанятых физических лиц составляет 200 тыс. рублей, а для юридических - сразу 500 тысяч рублей.