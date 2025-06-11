В РТ определили дату выборов главы республики: голосование пройдет 14 сентября

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Республика
11 июня 2025  11:08

Государственный Совет Татарстана на заседании в среду единогласно утвердил дату выборов Раиса республики. Голосование состоится 14 сентября 2025 года в рамках единого дня выборов.

Решение соответствует требованиям Конституции РТ и Избирательного кодекса, согласно которым дата должна быть назначена за 90–100 дней до выборов. Таким образом, установленный срок — с 5 по 15 июня — был соблюден.

Помимо выборов главы региона, в этот же день татарстанцы определят более 7,5 тыс. депутатов местных органов власти и одного депутата Госсовета РТ.

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