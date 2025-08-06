В РТ осудили предпринимателя за хищение 306 млн рублей при ремонте спецтехники

Суд вынес приговор бизнесмену, признанному виновным в крупном мошенничестве при исполнении государственных контрактов на ремонт пожарных автомобилей. В 2017-2018 годах его компания, заключив соглашения на капитальный ремонт 129 единиц спецтехники, намеренно ограничивалась лишь текущим обслуживанием, стоимость которого была существенно ниже предусмотренной договорами.

В результате расследования, проведенного следственными органами, установлен ущерб бюджету в размере свыше 306 миллионов рублей. Судья назначил фигуранту пятилетний срок в колонии общего режима.