В РТ открылся обновленный детский лагерь «Мечта» после масштабной реконструкции

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Республика
1 июня 2025  19:15

После капитального ремонта в Зеленодольском районе Татарстана возобновил работу детский оздоровительный лагерь «Мечта», основанный в 1983 году. В рамках масштабной модернизации полностью преобразилась инфраструктура учреждения — от жилых корпусов до инженерных коммуникаций.

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева лично проинспектировала готовность лагеря к летнему сезону. Помимо капитального ремонта пяти спальных корпусов и ключевых объектов инфраструктуры, на территории появились современные зоны отдыха и активности. Новые спортивные площадки, амфитеатр под открытым небом и специально оборудованные места для вечерних костров создают идеальные условия для детского досуга.

Этот объект стал частью масштабной программы обновления детской лагерной инфраструктуры, реализуемой с 2019 года по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова. За шесть лет на модернизацию 43 лагерей в регионе направлено 6,8 млрд рублей. В текущем году работы продолжаются на 20 объектах, включая лагерь в Анапе, что демонстрирует системный подход республики к развитию детского оздоровительного отдыха.

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