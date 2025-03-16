В РТ отремонтируют более 500 объектов различных сфер

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Республика
16 марта 2025  14:46

В Татарстане запланирован капитальный ремонт более 500 зданий в различных сферах, включая образование, здравоохранение, культуру и молодежную политику. Об этом на совещании в Доме правительства республики сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

Образование:

  •     Планируется отремонтировать 213 объектов, включая школы, детские сады и центры внешкольной работы.
  •     По 20 из 33 школ уже заключены государственные контракты, по остальным аукционы завершены, и контракты будут подписаны до 25 марта.
  •     Ремонт пищеблоков в 74 образовательных учреждениях начнется после заключения контрактов 17 и 18 марта.

Здравоохранение:

  •     В сфере здравоохранения будет отремонтировано 226 зданий.
  •     До 24 марта планируется подписать контракты на ремонт 19 стационаров, а до 25 марта — на модернизацию 151 объекта в рамках национального проекта «Активное долголетие».

Культура:

  •     По 27 объектам культуры аукционы уже проведены.
  •     Контракты на ремонт 19 сельских домов культуры и 3 детских школ искусств будут заключены до 24 марта.

Молодежная политика:

  •     В сфере молодежной политики запланирован ремонт 34 объектов.
  •     Контракты на ремонт 8 молодежных центров, 13 детских лагерей и 9 зданий психолого-педагогической помощи будут подписаны до 24 марта.

Работы по ремонту и модернизации объектов начнутся в ближайшее время, что позволит улучшить инфраструктуру в ключевых сферах жизни республики.

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