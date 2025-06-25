В РТ планируют обновить почти 2 тыс. лифтов до 2030 года

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Республика
25 июня 2025  12:20

В соответствии с обновленными нормативами Технического регламента Таможенного Союза, в республике планируется обновление 1955 лифтовых установок, выработавших 25-летний ресурс, до середины февраля 2030 года. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

В текущем периоде реализуется беспрецедентная по масштабам программа замены подъемного оборудования. Если ранее ежегодно обновлялось порядка 250 лифтов, то в 2025 году планируется модернизировать 711 единиц. Финансирование мероприятий осуществляется через механизмы регионального оператора (1586 лифтов) и специальные счета собственников (369 лифтов).

Особое внимание уделяется вопросам безопасности жилых зданий. В перечень обязательных работ включена диагностика и восстановление вентиляционных шахт в домах с повышенным риском скопления угарного газа. В текущем году подобные мероприятия запланированы в 24 многоквартирных строениях.

«Инициатива по проведению таких работ должна исходить от собственников жилья через решение общего собрания», – подчеркнул Айзатуллин. Все работы финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, что позволяет проводить комплексную модернизацию жилого фонда без дополнительной нагрузки на жителей.

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