В РТ планируют увеличить число вовлеченных в активности пожилых до 479 тыс. человек

В Татарстане проживает 4 млн человек, из которых 935 тыс. — граждане старше трудоспособного возраста. Средняя продолжительность жизни в республике составляет 75,23 года. По данным на 1 октября 2024 года, в регионе насчитывается 233 долгожителя в возрасте 100 лет и старше: 26 мужчин и 207 женщин. Доля пожилых людей в сельской местности достигает 26,5%, а в городах — 22,4%.

Анализ демографической ситуации показывает, что к 2030 году доля граждан старше трудоспособного возраста в России увеличится до 30%. В связи с этим заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева подчеркнула необходимость уже сейчас создавать условия для сохранения здоровья пожилых людей и организации ухода за теми, кто нуждается в помощи.

В рамках национального проекта «Семья» в каждом регионе России реализуются программы поддержки активной жизненной позиции граждан старшего возраста. В Татарстане с этой целью утверждена республиканская программа «Активное долголетие в Республике Татарстан» на 2025–2030 годы.

Основные направления программы включают продление активного долголетия, охрану здоровья пожилых, развитие социальных услуг и создание инфраструктуры для комфортной жизни старшего поколения. Участниками программы стали Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерство спорта, Министерство культуры, Министерство образования и науки, Министерство по делам молодежи и Министерство здравоохранения республики.

Ключевым показателем программы является вовлеченность пожилых граждан в активные мероприятия, такие как спорт, волонтерство, обучение компьютерной грамотности и другие. К концу 2025 года планируется вовлечь 44,2% пожилых жителей Татарстана, или около 479 тыс. человек. На начало 2024 года этот показатель составлял 31%.

Особое внимание уделяется привлечению пожилых людей к спорту, культурным мероприятиям и волонтерской деятельности. В республике уже зарегистрировано около 500 «серебряных» волонтеров на платформе добро.рф, которые помогают ровесникам с ограниченными возможностями и участвуют в социально-культурных мероприятиях.

Совместно с Ак Барс банком реализуется проект «Алтын Еллар – Золотые годы», направленный на создание информационной системы для пожилых граждан. В ней будет собрана информация о мастер-классах, кружках и других мероприятиях, а также указаны расписание, места проведения и маршруты. Пилотный проект уже запущен в шести муниципальных образованиях, а в будущем его планируется распространить на всю республику.

К концу 2025 года ожидается, что благодаря программе «Активное долголетие» и проекту «Алтын Еллар» количество пожилых людей, занимающихся спортом, увеличится до 320 тыс., участников культурных мероприятий — до 150 тыс., а обучающихся в Университете третьего возраста и других образовательных учреждениях — до 18 тыс. Кроме того, около 3,5 тыс. пожилых граждан планируется вовлечь в волонтерскую деятельность.

Эти инициативы направлены на улучшение качества жизни старшего поколения и создание условий для их активного участия в общественной жизни.