В РТ планируют выплачивать 100 тысяч рублей беременным студенткам

В Татарстане готовится к принятию новая мера поддержки для беременных студенток. Согласно проекту постановления правительства РТ, с 1 января 2025 года учащиеся очной формы обучения смогут получать единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности.

Документ в настоящее время проходит процедуру антикоррупционной экспертизы. В тексте проекта не указаны возрастные ограничения и конкретные типы учебных заведений (колледжи или вузы), что требует дополнительных разъяснений от профильных ведомств.

Эта инициатива продолжает тенденцию региональной поддержки молодых матерей в России. Например, в Ульяновской области аналогичная выплата составляет 200 тысяч рублей, а в Орловской — 100 тысяч рублей для студенток и школьниц. В Ивановской и Челябинской областях предусмотрены еще более существенные меры поддержки — до 1 миллиона рублей при рождении первенца.

Как сообщают в Минтруде Татарстана, официальные комментарии по проекту будут даны после его окончательного принятия. В других регионах подобные программы уже успешно реализуются — в Ульяновской области первые 27 студенток уже получили положенные выплаты.