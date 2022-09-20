 В РТ под суд пойдет предприниматель, не заплативший налоги на 18 млн рублей
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В РТ под суд пойдет предприниматель, не заплативший налоги на 18 млн рублей

На имущество фирмы предпринимателя на сумму 50 млн рублей наложили арест.

Республика
20 сентября 2022  08:58
Автор:
Ольга Ильина

В суд передано уголовное дело в отношении 54-летнего директора и учредителя фирмы «Рисар», который обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

Следствие считает, что в 2016-2018 годах обвиняемый внес в налоговые декларации заведомо ложную информацию о фейковых взаимоотношениях с контрагентами, из-за чего не заплатил налог на добавленную стоимость на сумму более 18 млн рублей.

Чтобы возместить причиненный ущерб, следствие наложило арест на имущество фирмы и обвиняемого на сумму 50 млн рублей.

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