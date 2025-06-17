В РТ приостановили работу молочного производства из-за выявления бруцеллеза

В Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан введены временные ограничительные меры в отношении молочного цеха и животноводческой фермы. Решение принято по результатам санитарно-эпидемиологического расследования, проведенного специалистами Лаишевского территориального отдела Роспотребнадзора.

Поводом для проверки послужил зарегистрированный случай заболевания бруцеллезом среди поголовья крупного рогатого скота в другом крестьянско-фермерском хозяйстве. В ходе инспекции выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, включая неудовлетворительное состояние производственных помещений, отсутствие необходимых бытовых зон для персонала и недостаточное обеспечение работников средствами индивидуальной гигиены.

Кроме того, выявлен факт допуска сотрудников к работе без обязательных предварительных медицинских осмотров. У одного из работников предприятия лабораторно подтвержден диагноз «бруцеллез» — опасное зоонозное заболевание, передающееся от животных к человеку. В настоящее время заболевший получает необходимое лечение под медицинским наблюдением.

По результатам проверки судебными органами принято решение о временном запрете деятельности на 90 суток. Под ограничение попали молочный цех в селе Сабакаево и ферма в селе Большие Елги, которые уже опечатаны. В отношении юридического лица составлены административные протоколы за нарушение санитарного законодательства.