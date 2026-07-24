В РТ продолжается приём заявок на конкурс чтецов «Лето нараспашку»

Творческое состязание для младшеклассников пройдёт 30 августа в День Республики Татарстан в рамках V семейного книжного фестиваля «Тау Фест». Финальные выступления состоятся на сцене казанского детского парка «Елмай». Конкурс организован Благотворительным фондом развития культуры «Счастливые истории» и проводится на приз имени писателя Сергея Махотина.

Участниками могут стать ученики 1–3-х классов школ Татарстана, окончившие 2025–2026 учебный год. Чтобы подать заявку, необходимо до 31 июля отправить на почту fond_happy@mail.ru анкету и видеозапись выступления. Список финалистов объявят 10 августа.

Каждый финалист получит сертификат и книгу с автографом Махотина, педагоги победителей — благодарственные письма. Призёров ждут билеты в театр, аквапарк и цирк, а также небольшая библиотека для класса победителя.