В РТ пройдет первый Муниципальный инвестиционный форум

Событие состоится с 23 по 25 мая в Иннополисе и Казани. Аналогичные форумы также пройдут в Тюмени, Липецке и Сочи.

Об этом сообщает Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР). В Татарстане в роли организатора форума выступило Агентство инвестиционного развития РТ при поддержке Минэкономразвития РФ.

Организаторы форума ставят перед собой задачи по формированию сообщества муниципальных инвестиционных уполномоченных, которые могли бы поспособствовать повышению инвестиционной привлекательности муниципалитетов. Эксперты смогут обменяться опытом взаимодействия бизнеса и местных властей.

В событии примут участие главы муниципалитетов, представители федеральных и региональных органов власти, региональных агентств.

Модератором пленарного заседания станет исполнительный директор НААИР Рафаэль Хусяиншин. Экспертами форума выступят руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, мэр Иннополиса Руслан Шагалеев, представитель Минэкономразвития РФ Ольга Езикеева. Вместе они расскажут об основных трендах в муниципальном инвестировании.

В пятницу, 24 мая, состоится деловая сессия, посвященная масштабированию наиболее успешных практик развития городской среды в России. А 25 мая в Казани пройдут мастер-классы тренингового центра НААИР.