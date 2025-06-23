В РТ провели семинар для лесников по использованию БПЛА

В Рыбно-Слободском районе состоялся практический семинар для сотрудников лесного хозяйства, посвященный применению беспилотных технологий в охране лесов. Мероприятие прошло на территории Кзыл-Юлдузского лесничества под эгидой Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан.

Как отметил заместитель министра Раис Гумеров, использование квадрокоптеров значительно повышает эффективность раннего обнаружения лесных пожаров, особенно на труднодоступных участках. В ходе обучения специалисты отработали практические навыки видеомониторинга, определения границ возгораний и прогнозирования распространения огня.

В текущем году лесхозы республики уже получили 28 современных беспилотников в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В 2025 году парк техники пополнится еще тремя аппаратами.

«Применение БПЛА позволяет оперативно получать актуальную информацию о состоянии лесного фонда и своевременно реагировать на угрозы», – подчеркнули в Минлесхозе РТ. Новые технологии помогают не только обнаруживать возгорания на ранних стадиях, но и минимизировать риски для сотрудников, работающих в опасных условиях.