В РТ с начала года погибло 19 человек на водных объектах

По данным МЧС республики, с января 2025 года на водоемах Татарстана погибли уже 19 человек — на 42% больше, чем за тот же период прошлого года. Особую опасность представляют необорудованные водоемы в сельской местности, где происходит большинство трагических случаев.

Как сообщила начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС по РТ Регина Гаязова, 7 человек погибли во время весеннего таяния льда, еще 10 смертей находятся на стадии уточнения обстоятельств. Два случая связаны с авариями маломерных судов.

«Основная часть трагедий происходит на диких водоемах, где отсутствуют оборудованные места для купания и дежурство спасателей», — отметила Гаязова. По ее словам, значительная часть погибших находилась в состоянии алкогольного опьянения, при этом некоторые случаи связаны с банальным падением у кромки воды.

В МЧС обращают особое внимание на необходимость соблюдения мер безопасности у воды и призывают граждан воздержаться от купания в необорудованных местах, особенно в нетрезвом состоянии. Специалисты подчеркивают, что даже на мелководье существует риск трагического исхода при несоблюдении элементарных правил безопасности.