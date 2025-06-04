В РТ сформирована межведомственная комиссия по борьбе с невыплатами зарплат

Правительство Татарстана усиливает контроль за соблюдением трудовых прав граждан. Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление о создании специальной межведомственной комиссии, которая займется выявлением и устранением задолженностей по заработной плате.

Новая структура получит широкие полномочия, включая право запрашивать у работодателей сведения о наличии долгов перед сотрудниками, анализировать причины их возникновения и проводить разъяснительную работу с работниками об их правах.

Возглавит комиссию первый вице-премьер Рустам Нигматуллин. Его заместителями назначены министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова и ее первый заместитель Рустем Валиуллов. В состав также вошли представители ключевых ведомств, включая Министерство финансов, Министерство экономики и Управление Федеральной службы судебных приставов.

При необходимости к работе комиссии будут привлекаться сотрудники прокуратуры и Следственного управления СК РФ по Татарстану. Это позволит оперативно реагировать на серьезные нарушения и принимать меры для восстановления прав работников.