В РТ сформирована межведомственная комиссия по борьбе с невыплатами зарплат

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Республика
4 июня 2025  19:02

Правительство Татарстана усиливает контроль за соблюдением трудовых прав граждан. Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление о создании специальной межведомственной комиссии, которая займется выявлением и устранением задолженностей по заработной плате.

Новая структура получит широкие полномочия, включая право запрашивать у работодателей сведения о наличии долгов перед сотрудниками, анализировать причины их возникновения и проводить разъяснительную работу с работниками об их правах.

Возглавит комиссию первый вице-премьер Рустам Нигматуллин. Его заместителями назначены министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова и ее первый заместитель Рустем Валиуллов. В состав также вошли представители ключевых ведомств, включая Министерство финансов, Министерство экономики и Управление Федеральной службы судебных приставов.

При необходимости к работе комиссии будут привлекаться сотрудники прокуратуры и Следственного управления СК РФ по Татарстану. Это позволит оперативно реагировать на серьезные нарушения и принимать меры для восстановления прав работников.

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