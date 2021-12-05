В РТ спасатели сняли со льда и передали медикам рыбака, которому стало плохо

В Татарстане спасатели сняли со льда Камы и передали медикам рыбака, которому стало плохо. Произошло это сегодня днем, 5 декабря близ села Атабаево Лаишевского района, сообщили в пресс-служабе ГУ МЧС РФ по РТ.

Инспекторы центра ГИМС патриулировали территорию на судне на воздушной подушке, когда получили сообщение, что одному из мужчин, вышедшему на лед, стало плохо во время рыбалки. Пожилого рыбака спасатели перенесли на судно, перевезли на берег и передали медикам "скорой помощи".

Мужчину госпитализировали в РКБ, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В Татарстане на суднах на воздушных подушках спасатели дежурят круглосуточно с 22 ноября. В соответствии с приказом начальника Главного управления МЧС России по РТ Рафиса Хабибуллина вблизи Казани, Набережных Челнов, Чистополя, Зеленодольска, на территории Алексеевского, Камско-Устьинского, Лаишевского, Мензелинского и Нижнекамского районов работают 10 временных спасательных постов, что позволяет быстрее реагировать на происшествия на льду.