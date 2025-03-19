В РТ стартует прием документов для получения разрешений на охоту на пернатую дичь

С 26 марта в Татарстане стартует прием документов для оформления разрешений на добычу пернатой дичи в общедоступных охотничьих угодьях. Об этом сообщил Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам.

Для получения разрешения охотникам необходимо предоставить пакет документов, включающий заявление, оригинал паспорта, охотничий билет, квитанцию об уплате государственной пошлины (650 рублей) и квитанцию об уплате сбора за пользование объектами животного мира.

В госкомитете напомнили о сроках охоты на различные виды пернатой дичи:

Охота на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток разрешена с 5 апреля по 6 мая.

Охота на водоплавающую дичь (селезни уток, гуси) – с 12 по 21 апреля.

Охота на боровую дичь (самцы глухарей и тетеревов, вальдшнеп) – с 19 по 28 апреля.

Эксперты подчеркивают, что соблюдение установленных сроков и правил охоты важно для сохранения биоразнообразия и устойчивого использования охотничьих ресурсов. Власти призывают охотников ответственно подходить к оформлению документов и соблюдать природоохранное законодательство.

Напомним, что в Татарстане активно развивается охотничье хозяйство, направленное на рациональное использование природных ресурсов и поддержание экологического баланса.