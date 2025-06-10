В РТ тестируют платформу с реестром неиспользуемого имущества

В тестовом режиме заработала «Витрина имущества Республики Татарстан» - электронная платформа, где можно найти все пустующие объекты, принадлежащие муниципалитетам. В республике насчитывается более 1,1 тыс. таких объектов общей площадью свыше 400 тыс. кв. м.

Часть из них требуют ремонта, а некоторые можно использовать только как земельные участки. Платформа поможет указать неиспользуемое имущество по всему региону.

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров и руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Сервис работает в тестовом режиме на сайте Агентства инвестиционного развития. Уже сейчас к нему подключились Алексеевский, Альметьевский и Менделеевский районы, а в будущем планируется добавить информацию об объектах из других районов республики.

- Проект необходим и республике, и инвесторам, - подчеркнул Азат Кадыров. - Мы надеемся, что это поможет потенциальным инвесторам оперативно видеть всю картину по республике, быстрее развивать свой бизнес и создавать новые рабочие места в населенных пунктах. Сейчас на портале есть 50 объектов. Среди них есть уже оцененное имущество, есть без оценки. Но если потенциальный инвестор оставит заявку, то специалисты будут предметно ее отрабатывать, помогая как в проведении оценки, так и в оформлении необходимых документов.

Талия Минуллина рассказала, что в Татарстане уже есть успешные примеры вовлечения в хозяйственный оборот простаивающего имущества, в то время как ветшающие объекты нуждаются в инвестициях.

- Невыгодно, когда они стоят и никак не используются. Земля должна работать, помещения должны работать. Это наши резервы, которые сегодня вполне даже кстати с учетом высокой ключевой ставки, - отметила глава АИР.