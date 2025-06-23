В РТ упростили поиск земельных участков для индивидуального строительства

Жители республики теперь могут самостоятельно находить свободные земельные участки для ИЖС через цифровой сервис Росреестра «Земля для стройки». Как пояснил первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев, этот проект реализуется в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных».

Сервис предоставляет полную информацию о доступных участках: их правовой статус, вид разрешенного использования и наличие коммуникаций. Часть земель уже поставлена на кадастровый учет, другие требуют дополнительного межевания. После выбора участка система автоматически направляет запрос в уполномоченный орган для уточнения формы собственности (федеральная, региональная или муниципальная).

Альтернативный вариант – участие в электронных аукционах, где выставлены полностью подготовленные участки. В этом случае право собственности переходит к участнику, предложившему максимальную цену. Однако, как подчеркивают в ведомстве, окончательное оформление собственности происходит только после выполнения условий использования земли – строительства жилого дома.

«Жители республики могут получить подробные консультации по вопросам приобретения земельных участков в Росреестре, Минземимуществе РТ или местных администрациях», – добавил Артур Галиев.