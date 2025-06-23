В РТ упростили поиск земельных участков для индивидуального строительства

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Республика
23 июня 2025  10:02

Жители республики теперь могут самостоятельно находить свободные земельные участки для ИЖС через цифровой сервис Росреестра «Земля для стройки». Как пояснил первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев, этот проект реализуется в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных».

Сервис предоставляет полную информацию о доступных участках: их правовой статус, вид разрешенного использования и наличие коммуникаций. Часть земель уже поставлена на кадастровый учет, другие требуют дополнительного межевания. После выбора участка система автоматически направляет запрос в уполномоченный орган для уточнения формы собственности (федеральная, региональная или муниципальная).

Альтернативный вариант – участие в электронных аукционах, где выставлены полностью подготовленные участки. В этом случае право собственности переходит к участнику, предложившему максимальную цену. Однако, как подчеркивают в ведомстве, окончательное оформление собственности происходит только после выполнения условий использования земли – строительства жилого дома.

«Жители республики могут получить подробные консультации по вопросам приобретения земельных участков в Росреестре, Минземимуществе РТ или местных администрациях», – добавил Артур Галиев.

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