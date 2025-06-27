В РТ установят 19 «умных светофоров» в рамках нацпроекта до конца 2025 года

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Республика
27 июня 2025  11:42

В Казани и Набережных Челнах началась масштабная модернизация светофорных объектов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На 19 ключевых перекрестках устанавливают интеллектуальную систему управления дорожным движением, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ. Общий бюджет работ превышает 122 млн рублей, основная часть финансирования (97 млн) поступила из федеральной казны.

Специалисты монтируют «умные» светофоры с адаптивным регулированием, которые автоматически анализируют плотность транспортного потока и подстраивают режим работы. Комплексы дополнят камерами видеонаблюдения для мониторинга загруженности и дорожными контроллерами.

В Казани технологией оснастят 13 перекрестков, включая пересечения улиц Декабристов с Горсоветской и Тверской. В Набережных Челнах модернизируют 6 объектов вдоль улицы Чулман. Все работы должны завершиться к сентябрю 2025 года.

С 2020 года в республике уже обновили 99 светофорных объектов, установили 15 метеостанций и информационных табло. Новая система позволит сократить пробки на 15-20% и повысить безопасность дорожного движения.

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