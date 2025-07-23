В РТ в 2025 году построят школы и детские сады для 6,5 тыс. детей

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Республика
23 июля 2025  08:27

В Татарстане в этом году завершат строительство семи детских садов и пяти школ, рассчитанных на более чем 6,5 тысячи воспитанников и учеников. Об этом сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев на пресс-конференции. 

Новые детские сады обеспечат 1,5 тысячи мест. Часть из них возводится в рамках нацпроекта «Семья» — в Зеленодольском и Пестречинском районах. Строительные работы на этих объектах завершены на 39% и 25% соответственно, открытие запланировано до конца года. Уже достроены три сада — в жилом комплексе «Царево», в селе Песчаные Ковали и в Апастово. 

Пять новых школ и три дополнительных корпуса рассчитаны на 5,2 тысячи учащихся. Две школы на 1,2 тысячи мест каждая строятся в Казани и Набережных Челнах в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Дополнительные корпуса появятся в Лаишевском, Тукаевском и Кукморском районах — последний уже достроен и готов к эксплуатации. 

Всего в республике в 2025 году реализуется 57 строительных проектов в рамках региональных программ, в том числе 103 объекта — по нацпроектам. Общий объём финансирования превышает 11 млрд рублей. 

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