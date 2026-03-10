Ветеран СВО из Татарстана Дмитрий Голубцов стал мастером спорта России

В Бурятии завершились всероссийские соревнования по пулевой стрельбе «Герои нашего времени». Серебряным призером турнира и новоиспеченным «Мастером спорта России» стал житель Татарстана, ветеран СВО Дмитрий Голубцов. Об этом сообщается на сайте министерства спорта РТ.

Голубцов завоевал серебро в соревнованиях по пулевой стрельбе. Всего один балл уступил его результат победителю, но этого оказалось достаточно для выполнения норматива и получения почетного спортивного звания «Мастер спорта России». Дмитрий стал первым в Татарстане ветераном СВО, удостоенным этого звания.

Отметим, что соревнования собрали порядка сотни участников. Это оеннослужащие, вернувшихся из зоны боевых действий. Путь Дмитрия в спорте начался после Кубка Защитников Отечества в 2023 году, где он попробовал свои силы в пулевой стрельбе. Ветеран признается, что именно тогда, на тех соревнованиях, у него и родилась мечта — стать мастером спорта. Сейчас мужчина планирует войти в состав паралимпийской сборной страны.