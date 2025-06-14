В РТ возводят дом-интернат для пожилых и людей с ограниченными возможностями

В Зеленодольском районе Республики Татарстан полным с прошлого года идет строительство нового специализированного учреждения для престарелых и инвалидов. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Семья».

Как сообщил заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Адель Мубаракшин, будущий двухэтажный корпус с подвальными помещениями займет площадь более 8,6 тысячи квадратных метров. Учреждение рассчитано на 120 мест и будет включать комплекс современных решений для комфортного проживания подопечных.

На сегодняшний день строители завершили основные внешние работы – возведение фасада и кровли. Сейчас специалисты монтируют инженерные коммуникации, включая системы водоснабжения, отопления и канализации, а также занимаются внутренней отделкой помещений. В ближайшее время начнется обустройство прилегающей территории.

Особое внимание уделяется техническому оснащению интерната. В планах – оборудование «умных палат» с голосовым управлением освещением, бытовыми приборами и оконными жалюзи, что значительно облегчит жизнь маломобильным жильцам. Также учреждение будет укомплектовано современной мебелью и специализированным оборудованием.

По словам Мубаракшина, ввод объекта в эксплуатацию позволит улучшить условия проживания 60 пожилых граждан, которые сейчас находятся в 26 социальных учреждениях республики, а также сократит очередь из 100 человек, ожидающих места в подобных заведениях. Дополнительным преимуществом станет создание 91 нового рабочего места для сотрудников интерната.