В РТ впервые установили Y-образный стент для спасения пациента с опухолью лtгкого

news_top_970_100
Республика
6 июля 2026  17:51

Эндоскописты Республиканского клинического онкодиспансера впервые в регионе применили Y-образный бифуркационный стент для восстановления дыхания у пациента с онкологическим заболеванием. Об уникальной операции рассказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Пациент поступил в клинику с тяжёлой одышкой – без подачи кислорода сатурация падала до 80%. Компьютерная томография показала злокачественную опухоль лёгкого с метастазами во внутригрудные лимфоузлы, которая перекрыла просвет трахеи и бронхов более чем на две трети. Бронхоскопия подтвердила критическое сужение дыхательных путей и позволила уточнить объём вмешательства.

Операции предшествовала тщательная подготовка: на основе КТ и эндоскопии врачи индивидуально подобрали размер и конфигурацию стента. Сложное вмешательство прошло под внутривенным наркозом. Уже через несколько часов после операции пациента перевели из реанимации в торакальное отделение – он дышал самостоятельно, без кислородной поддержки. Вскоре его выписали домой.

news_right_column_240_400
Новости
В РТ впервые установили Y-образный стент для спасения пациента с опухолью лtгкого
В Казани временно перекроют участок улицы Батыршина
С начала сезона от укусов клещей пострадали более 5 тысяч татарстанцев
Встречи с героями и музыка пограничников: в РТ стартует патриотическая акция
Звезда «Рабыни Изауры» снимет фильм о татарстанских кооператорах к форуму в Казани
РТ стала площадкой регионального этапа конкурса «Женщины в АПК»: 12 победительниц получат награды
На концерте после «Гонки Героев» в Менделеевске выступят «Рок-Острова» и Jukebox Trio
В Казани планируют построить каток у «Чаши»