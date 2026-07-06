В РТ впервые установили Y-образный стент для спасения пациента с опухолью лtгкого

Эндоскописты Республиканского клинического онкодиспансера впервые в регионе применили Y-образный бифуркационный стент для восстановления дыхания у пациента с онкологическим заболеванием. Об уникальной операции рассказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Пациент поступил в клинику с тяжёлой одышкой – без подачи кислорода сатурация падала до 80%. Компьютерная томография показала злокачественную опухоль лёгкого с метастазами во внутригрудные лимфоузлы, которая перекрыла просвет трахеи и бронхов более чем на две трети. Бронхоскопия подтвердила критическое сужение дыхательных путей и позволила уточнить объём вмешательства.

Операции предшествовала тщательная подготовка: на основе КТ и эндоскопии врачи индивидуально подобрали размер и конфигурацию стента. Сложное вмешательство прошло под внутривенным наркозом. Уже через несколько часов после операции пациента перевели из реанимации в торакальное отделение – он дышал самостоятельно, без кислородной поддержки. Вскоре его выписали домой.