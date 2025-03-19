В РТ вводятся временные ограничения движения для грузовиков

С 1 по 30 апреля 2025 года на региональных дорогах Татарстана будут действовать временные ограничения для движения грузового транспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Ограничения затронут 377 участков дорог.

Меры направлены на защиту дорожного покрытия от разрушения в весенний период. Ограничения касаются транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает 6 тонн, независимо от того, перевозят они груз или нет.

На указанных участках будут установлены дорожные знаки 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства». Эти меры не запрещают движение по дорогам, а лишь регулируют допустимые нагрузки на оси транспортных средств.

Кроме того, с 20 мая по 31 августа на региональных дорогах с асфальтобетонным покрытием вводится дополнительное ограничение для тяжеловесных грузовиков. При температуре воздуха выше +32 градусов движение таких транспортных средств будет запрещено с 10:00 до 22:00.

Эти меры принимаются ежегодно для сохранения дорожной инфраструктуры и обеспечения безопасности на дорогах. Власти республики напоминают, что весенний период особенно критичен для дорожного покрытия из-за повышенной влажности и перепадов температур.

Напомним, что в 2025 году в Татарстане продолжается масштабная программа ремонта дорог и мостов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В текущем году запланировано обновление более 200 километров автомобильных дорог.

Эксперты подчеркивают, что такие меры помогают продлить срок службы дорожного покрытия и снизить затраты на его ремонт. Власти призывают водителей и транспортные компании соблюдать установленные ограничения, чтобы избежать штрафов и повреждения дорог.