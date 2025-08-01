В РТ выделено 762 млн рублей на строительство двух новых школ

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Республика
1 августа 2025  00:01

В рамках федерального проекта «Все лучшее детям» продолжается возведение двух крупных образовательных учреждений в Казани и Набережных Челнах. Финансирование строительных работ в 2025 году составит 762,5 миллиона рублей, из которых 602,4 миллиона поступят из федерального бюджета.

В столице Татарстана ведется строительство школы на 1224 места в жилом комплексе «Лето» Советского района, тогда как в Набережных Челнах возводят аналогичное по вместимости образовательное учреждение в 22-м микрорайоне «Замелекесье».

Федеральный проект «Все лучшее детям», являющийся частью национального проекта «Молодежь и дети», направлен на создание современных образовательных пространств, соответствующих актуальным требованиям к качеству обучения. Новые школы позволят разгрузить существующие образовательные учреждения в быстрорастущих микрорайонах.

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В РТ выделено 762 млн рублей на строительство двух новых школ
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