В РТ выросло число больных гепатитом С

В Татарстане на сегодняшний день зафиксировано порядка 5 тыс. больных хроническим гепатитом B. По итогам 2024 года в РТ более 11 тыс. больных гепатитом С стоят на учете - по сравнению с 2023 годом это в 1,5 раза больше. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Флера Амрахова.

Заместитель главврача Республиканской клинической инфекционной больницы Юлия Созинова добавила, что в РТ немало случаев гепатита С на стадии цирроза печени выявляют и у пациентов активного работоспособного возраста, то есть 40-50 лет. Созинова подчеркнула, что вакцины от гепатита С нет.

Главный инфекционист Минздрава РТ Халит Хаертынов отметил, что в 2023 году российским фондом «Круг Добра» было принято решение о лечении всех детей в РФ от гепатита С. За период 2023-2024 все инфицированные дети в РТ прошли терапию.