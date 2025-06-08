В РТ выявлено почти 3 тысячи свободных земельных участков для строительства

В рамках реализации федерального проекта «Земля для стройки» на территории Республики Татарстан специалисты идентифицировали 2 965 свободных земельных участков общей площадью свыше 3 100 гектаров. Согласно данным Росреестра РТ, только в текущем году обнаружено дополнительно 123 участка площадью более 64 гектаров.

Наибольшее количество свободных земель сосредоточено в Высокогорском, Верхнеуслонском, Чистопольском, Актанышском и Апастовском муниципальных районах. Как отметил заместитель руководителя Росреестра по Татарстану Андрей Парамонов, республика стала одним из первых регионов, присоединившихся к данному проекту в 2021 году.

По словам представителя ведомства, уже 533 участка площадью около 329 гектаров введены в хозяйственный оборот и могут быть использованы для различных видов жилищного строительства.

Первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев подчеркнул, что цифровая платформа проекта значительно упрощает процедуру поиска земельных ресурсов, делая ее прозрачной и доступной для граждан и предпринимателей по всей стране.

Как пояснил и.о. директора филиала ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан Артур Егоров, информационная система предоставляет актуальные данные о характеристиках участков, возможных видах их использования и наличии коммунальной инфраструктуры, что позволяет потенциальным застройщикам оперативно оценивать инвестиционные возможности.

Федеральный проект «Земля для стройки» реализуется в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных» и направлен на стимулирование строительной отрасли и привлечение инвестиций в региональное развитие.