В РТ за 10 дней выявили 1223 нарушения миграционного законодательства

В МВД Татарстана подытожили результаты операции «Нелегал-2025», направленной на борьбу с правонарушениями в миграционной сфере. Первый этап мероприятия проходил с 16 по 25 июня и выявил 1223 нарушения миграционного законодательства.

Среди них 702 случая касаются иностранцев, нарушивших правила въезда и пребывания в России, а 211 случаев связаны с организациями, которые неправильно оформляли иностранных граждан. Также было зафиксировано 82 правонарушителя, занимающихся незаконной трудовой деятельностью, и составлено 98 протоколов против работодателей за привлечение иностранцев к работе без разрешения. Кроме того, обнаружено 31 случай фиктивной регистрации иностранных граждан. В результате операции вынесено 64 решения об административном выдворении, из которых 54 предполагают помещение в специальные учреждения.