В РТ за незаконную рыбалку оштрафовали почти 900 человек

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Республика
9 июня 2026  23:42

В республике с 25 апреля по 5 июня проходила операция «Нерест». Инспекторы выявляли браконьеров, нарушающих правила ловли рыбы. Как сообщил зампредседателя Госкомитета РТ по биоресурсам Радик Мутахаров, за это время из водоемов изъято 1687 запрещенных орудий лова, предотвращенный ущерб превысил 35 млн рублей.

К административной ответственности привлечены 865 рыбаков (штраф — от 2 до 5 тыс. рублей). Выявлено 28 фактов с признаками уголовного деяния (штраф до 500 тыс. рублей либо лишение свободы до двух лет). Так, в Куйбышевском водохранилище задержали мужчину с сетью и 22 рыбами, а в заказнике «Дельта реки Белой» двое браконьеров незаконно выловили 445 раков — решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Для благоприятного нереста специалисты установили более 27 км нерестилищ в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах.

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В РТ за незаконную рыбалку оштрафовали почти 900 человек
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