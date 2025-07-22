В РТ за полгода построено свыше 2 млн квадратных метров жилья

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Республика
22 июля 2025  11:50

Татарстан продолжает активную реализацию программы жилищного строительства: за первое полугодие 2025 года в республике сдано в эксплуатацию порядка 2,2 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшат Гимаев в ходе пресс-конференции.

«Мы уверены, что до конца года объем ввода жилья составит не менее 3 миллионов 260 тысяч квадратных метров», — заявил он, комментируя текущую динамику исполнения плана.

Примечательно, что значительную часть введенного в эксплуатацию жилья — около 75% — составляют индивидуальные жилые дома: их общая площадь превысила 1,6 миллиона квадратных метров. Многоквартирные дома, в свою очередь, добавили в статистику более 550 тысяч квадратов.

По словам Гимаева, подобный перекос в сторону частного строительства обусловлен изменившимися предпочтениями жителей во время пандемии: именно тогда многие начали строить дома за городом. В 2025 году большая часть этих объектов завершена и официально сдана, что существенно повлияло на распределение объемов.

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