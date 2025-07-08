В РТ за полгода в ДТП погибли 122 человека

Более 1700 человек получили травмы. Об этом сообщается в телеграм-канале ГБУ «Безопасность дорожного движения». Среди погибших шесть детей. Кроме того, из числа погибших 19 человек были пешеходами, 43 человека погибли по причине выезда на «встречку», 13 человек погибли по вине нетрезвых водителей, 16 человек не были пристегнуты ремнями безопасности, 10 человек погибли из-за превышения скорости. Соблюдайте правила дорожного движения!

