В РТ за сутки COVID-19 заразились 103 человека

За прошедшие сутки на территории Татарстана коронавирусной инфекцией заразились 103 человека. Об этом сообщили в оперштабе по противодействию распространения COVID-19.

Всего за период пандемии инфекцией заболели более 189 тыс. татарстанцев. Из них выздоровели более 186 тыс. человек. Летальных исходов насчитывается 2 006 случаев.

В России за те же сутки ковидом заразились 5 546 человек. Всего «короной» переболели более 21 млн россиян, из которых вылечились более 20 млн пациентов.

Ранее «КВ» сообщали, что число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Татарстане снижается второй месяц подряд.