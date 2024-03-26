В РТ зафиксирована рекордная сумма инвестиций

В республике прошел первый в 2024 году Инвестиционный совет, в ходе которого были отмечены рекордные показатели в части инвестиций и создания рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

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Республика
26 марта 2024  15:46
Автор:
Владислав Косолапкин

В Татарстане реализуются проекты в области химического производства, развиваются территории системных экономических кластеров федерального масштаба. Так были созданы новые агропромышленные и промышленные парки.

«Инвестиционный совет рассмотрел 10 инвестпроектов на общую сумму 230 млрд. 141 млн рублей. Общее количество рабочих мест, которые предполагают создать инвесторы в сумме - порядка 20 тысяч. Мы видим продолжение тенденции промышленного развития, наращивает темпы сельскохозяйственная переработка, растёт интерес к социальным проектам. В целом сейчас Агентство работает тесно с Институтом пространственного планирования, чтобы придать работе системность с точки зрения размещения крупных объектов. До появления Института мы вписывали проекты в существующую инфраструктуру. Планирование позволит перевести эту работу на более качественный уровень», - прокомментировала глава АИР РТ Талия Минуллина.

Так в Татарстане планируется строительство комплекса по производству аммиака и карбамида в Менделеевском районе, хостела для работников индустриального парка «Зеленодольск», глэмпинга «Мизгел Кэмп» в Ютазинском районе и много другого.

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