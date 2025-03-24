В РТ запустят пять новых спортивных комплексов для настольного тенниса

В конце марта в Республике Татарстан откроются пять современных спортивных комплексов, предназначенных для развития настольного тенниса. Эти новые объекты будут расположены в Ютазинском, Бавлинском, Агрызском, Апастовском и Сабинском районах в рамках поддержки Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Центральное мероприятие по открытию состоится в поселке Шемордан.

Строительство спортивных залов стало возможным благодаря финансированию со стороны Федерации настольного тенниса России и бюджета Республики Татарстан. Общая стоимость проектов составила 705 миллионов рублей. Каждый комплекс оборудован двенадцатью игровыми столами, раздевалками, тренерскими кабинетами и медицинскими помещениями. Эти объекты станут площадками для тренировок и массовых мероприятий, направленных на популяризацию настольного тенниса среди жителей.

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов подчеркнул, что создание таких объектов было необходимо из-за возросшей популярности настольного тенниса в регионе.