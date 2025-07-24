В РТ зарегистрировано более 10,5 тыс. кандидатов на муниципальных выборах

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан сообщила о высокой активности политических партий и кандидатов на предстоящих выборах в органы местного самоуправления. По данным на текущую дату, на 7 531 мандат претендуют 10 517 кандидатов.

Как отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, лидером по числу выдвиженцев стала партия «Единая Россия», представившая 5 155 кандидатов. Значительное количество участников избирательной кампании идет путем самовыдвижения – 2 380 человек. Среди других политических сил наиболее активны «Новые люди» (1 441 кандидат), ЛДПР (465) и КПРФ (418).

Срок подачи документов для регистрации кандидатов в территориальные избирательные комиссии истекает 4 августа. Кондратьев подчеркнул возросший уровень подготовки политических партий, отметив увеличение числа юристов, занимающихся оформлением документов.

«Наблюдается качественный рост партийной работы. Вопросы решаются оперативно и профессионально, что делает эту избирательную кампанию показательной», – заявил глава республиканского избиркома.

Напомним, что 14 сентября в Татарстане состоится единый день голосования, в ходе которого пройдут выборы Раиса республики, более 7,5 тысяч депутатов местного самоуправления, а также довыборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому округу в Набережных Челнах.