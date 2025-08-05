В РТ завершают ремонт 213 образовательных учреждений к 1 сентября

К началу учебного года в республике планируется привести в порядок 213 объектов образования. Работы ведутся в рамках четырех республиканских и четырех федеральных программ, сообщил первый замминистра строительства РТ Дамир Шайдуллин на совещании под руководством премьер-министра Алексея Песошина.

Особое внимание уделяется ремонту 33 школ, на которые выделено более 3,1 млрд рублей. Уже завершены работы в 21 учреждении, расположенном в Высокогорском, Буинском, Елабужском и других районах, а также в Казани и Набережных Челнах.

Активно ведутся работы в школьных пищеблоках: из 74 запланированных отремонтированы 48. Почти полностью выполнены программы по детским садам (93% готовности) и ресурсным центрам (95%). Также сдано первое из четырех общежитий — в Набережночелнинском политехническом колледже.