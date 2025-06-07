В РТ завершено расследование крупного дела о фиктивной регистрации мигрантов

Следственное управление СК РФ по Республике Татарстан завершило расследование уголовного дела в отношении организованной группы из девяти человек, обвиняемых в организации незаконной миграции, сообщается в телеграм-канале ведомства. Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в период с 2022 по 2024 год подозреваемые создали схему фиктивной регистрации иностранных граждан. Они заключали мнимые трудовые договоры и договоры аренды жилья с более чем 3,5 тысячами мигрантов, преимущественно из стран СНГ. При этом, как установили следователи, иностранцы фактически не работали в указанных организациях и не проживали по заявленным адресам.

Оперативными методами было установлено, что члены преступной группы получали значительное денежное вознаграждение за свои услуги по незаконной постановке на миграционный учет. По данным источников, схема действовала на территории нескольких муниципальных образований республики.

Следствие квалифицировало действия обвиняемых по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), которая предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. В ведомстве подчеркивают, что подобные преступления создают угрозу национальной безопасности и способствуют развитию теневого рынка труда.