В РТ жилищные инспекторы выявили 79 нарушений за неделю

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Республика
8 июля 2025  14:18
Автор:
Елизавета Черкина

За последнюю неделю инспекторы провели 101 проверку и обнаружили 79 нарушений в сфере ЖКХ. В большинстве случаев управляющим компаниям вынесли предостережения – всего 85. Об этом сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана. 

Одно из предостережений получила УК «Махалля» из Набережных Челнов. Поводом стала жалоба жителей в соцсетях на то, что компания не ремонтирует разрушенную баскетбольную площадку во дворе дома №29 на улице Ш. Усманова. Инспекторы установили, что УК не выполняет обязанности по содержанию общего имущества. Компания обязана устранить нарушения и отчитаться перед контролирующими органами.  

Кроме того, за неделю инспекторы составили 25 протоколов об административных правонарушениях. Например, директора УК «Тан» из Бугульмы оштрафовали на 50 тысяч рублей после того, как с пятого этажа дома №75 на улице Калинина выпали кирпичи. Всего нарушителям выписали 24 штрафа на общую сумму 481 тысячу рублей.
 

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