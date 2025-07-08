В РТ жилищные инспекторы выявили 79 нарушений за неделю

За последнюю неделю инспекторы провели 101 проверку и обнаружили 79 нарушений в сфере ЖКХ. В большинстве случаев управляющим компаниям вынесли предостережения – всего 85. Об этом сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

Одно из предостережений получила УК «Махалля» из Набережных Челнов. Поводом стала жалоба жителей в соцсетях на то, что компания не ремонтирует разрушенную баскетбольную площадку во дворе дома №29 на улице Ш. Усманова. Инспекторы установили, что УК не выполняет обязанности по содержанию общего имущества. Компания обязана устранить нарушения и отчитаться перед контролирующими органами.

Кроме того, за неделю инспекторы составили 25 протоколов об административных правонарушениях. Например, директора УК «Тан» из Бугульмы оштрафовали на 50 тысяч рублей после того, как с пятого этажа дома №75 на улице Калинина выпали кирпичи. Всего нарушителям выписали 24 штрафа на общую сумму 481 тысячу рублей.

