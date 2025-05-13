В шаге от рекорда Бердыева: «Рубин» вырвал победу у «Ростова»

Команда Рашида Рахимова в 28-м туре принимала на своем поле «Ростов» - с турнирной точки зрения эта встреча имела минимальное значение: соседи по таблице уже не поднимутся выше седьмой строчки и не опустятся ниже восьмой. Для казанцев потенциальная победа несла скорее моральное значение - сезоном ранее «Рубин» завершил чемпионат восьмым, уступив одно очко «Ростову». Очный матч стал хорошим поводом поквитаться.

Гости из Ростова-на-Дону прибыли в Казань на фоне всего одной победы в шести последних матчах. 20 апреля «Ростов» на выезде без особого напряжения справился с «Факелом» (2:0), который весной прочно расположился в подвале турнирной таблицы. В минувшие выходные агония команды из Воронежа завершилась досрочным вылетом в Первую лигу. «Рубин» же имел неплохую возможность продлить свою домашнюю победную серию до шести встреч.

Соперники вышли на поле «Ак Барс Арены» в оптимальных составах: у хозяев вернулся в старт Илья Рожков, гости начали встречу с парой форвардов Комличенко - Голенков. Первые полчаса матча прошли при игровом преимуществе «Рубина», однако голевых дивидендов из него команда не извлекла. Ближе к концу тайма «Ростов» трижды мог открыть счет - после ударов Николая Комличенко и Роналдо своих партнеров выручил вратарь Евгений Ставер, а Константин Кучаев угодил в штангу.

Во втором тайме логика встречи намекала на итоговую нулевую ничью, но развязка в концовке игры оказалась неожиданной. «Рубин» поддавил гостей в их штрафной, Дмитрий Кабутов исполнил неплохую подачу, и мяч рикошетом едва не влетел в ворота «Ростова» - с линии его выбил Максим Осипенко. Но сделал он это максимально неудачно, первым на добивание успел Мирлинд Даку, который принес казанцам победу в компенсированное время.

Албанский форвард забил свой 12-й мяч в чемпионате, прервав четырехматчевое молчание. Легионер поднялся на третью строчку в гонке бомбардиров, догнав Эсекьеля Барко из «Спартака». До идущего вторым Алексея Батракова из «Локомотива» Даку всего один мяч, а впереди - два тура до конца чемпионата.

Казанцы одержали шестую победу в чемпионате подряд в родных стенах, причем четыре из них оказались «сухими»! За сезон вратарь Евгений Ставер довел свой лицевой счетчик игр на «ноль» до 10: семь встреч в РПЛ и еще три в Кубке России.

На горизонте у Рашида Рахимова рекорд «Рубина» 2010 года. Тогда казанцы не проигрывали дома на протяжении семи игр подряд: серия началась 9 июля в матче с «Крыльями Советов» (3:0) и оборвалась 8 ноября в игре со «Спартаком» (1:1). Для повторения успеха подопечным Рахимова необходимо в 30-м туре обыграть «Оренбург», который стремится сохранить прописку в РПЛ.

«Рубин» же практически обеспечил себе седьмую строчку по итогам чемпионата. Если «Ростов» в 29-м туре не обыграет «Зенит», то казанцы гарантированно завершат сезон выше южан вне зависимости от исхода своей встречи с «Химками». Теперь турнирная мотивация осталась одна - повторить рекорд практически пятнадцатилетней давности.