В «Салават Купере» пройдет гаражная распродажа

В предстоящуу субботу, 22 июня, в Казани пройдет летний фестиваль осознанного потребления «КультТорг». Это отличная возможность не только избавиться от ненужных вещей с пользой, но и присоединиться к движению за сохранение окружающей среды в приятной атмосфере.

Фестиваль распахнет свои двери в 12:00 в парке жилого района Салават Купере. Гостей ждет насыщенная программа: гаражная распродажа, обмен вещами и даже растениями, фуд-корт с вкусной едой и пункт приема вторсырья. Примечательно, что среди тех, кто сдаст отходы на переработку, разыграют билеты в кино.

Маленьких экоактивистов ждет отдельная программа. В 15:00 в амфитеатре откроется детская барахолка, где они смогут продать или обменять свои игрушки и книги.

В течение дня для всех желающих будут проходить увлекательные мастер-классы, экскурсия по парку, интерактив на тему экологии от Академии молодежной дипломатии, а также веселые активности.