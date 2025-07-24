В селе Дубъязы в Татарстане введен карантин по бешенству

В Дубъязском сельском поселении Высокогорского района, расположенном вблизи Казани, введен карантинный режим по бешенству животных. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов после выявления опасного заболевания на окраине села Дубъязы.

Эпизоотический очаг зафиксирован в районе улицы Молодежная. Карантинная зона охватывает территорию в радиусе 2,5 км, включая Дубъязское и Березкинское сельские поселения.

Основные ограничения:

Запрещено посещение территории посторонними лицами (кроме ветеринаров и местных жителей)

Под запретом оказание ветеринарной помощи восприимчивым животным

Отменены все мероприятия с участием животных (ярмарки, выставки)

Ограничен ввоз и вывоз животных (исключение - вакцинированные особи)

Запрещён отлов диких животных для зоопарков

Особые меры предосторожности применяются в 50-метровой зоне от эпицентра заражения. Карантинный режим сохранится в течение 60 дней после ликвидации последнего случая заболевания.