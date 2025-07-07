В сезоне 2025/26 «Ак Барс» шесть раз встретится с «Нефтехимиком»

Впервые в истории

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Спорт
7 июля 2025  16:29
Автор:
Эдгар Витковский

КХЛ опубликовала полный календарь регулярного чемпионата 2025/26 – впервые в истории «Татарстанское дерби» между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» будет насчитывать шесть встреч. Команды встретятся в Казани 17 сентября, 13 и 31 января. В Нижнекамске матчи запланированы на 10 и 21 ноября, а также 7 декабря.

Ранее рекордными были пять матчей в регулярке 2014/15, казанцы выиграли сезонную серию со счётом 4–1. В минувшем чемпионате «Татарстанское дерби» включало в себя четыре эпизода: нижнекамцам удалось одержать лишь одну домашнюю победу.

 

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