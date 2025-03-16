В столице РТ неисправный электрообогреватель стал причиной пожара в частном доме

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Город
16 марта 2025  13:04

Ночью в Кировском районе Казани на улице Хибинской произошел пожар в частном кирпичном доме. Огонь быстро распространился на соседнюю постройку, сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан.

Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали открытое горение. Во время осмотра территории они обнаружили 56-летнего хозяина дома, который получил термические ожоги тела (1% поверхности). Мужчина отказался от госпитализации, несмотря на полученные травмы.

По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования, в частности, электрообогревателя. Также дознаватели МЧС рассматривают версию неосторожного обращения с огнем, включая курение в помещении.

Рекомендации МЧС по предотвращению пожаров:

  • Регулярно проверяйте состояние электрооборудования, особенно обогревателей и других приборов с высоким энергопотреблением.
  • Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра.
  • Избегайте использования неисправных или самодельных устройств.
  • Не курите в помещении, особенно вблизи легковоспламеняющихся материалов.
  • Установите в доме пожарные извещатели, которые помогут вовремя обнаружить возгорание.
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