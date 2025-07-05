В субботу Татарстан накроет дождями и грозами

5 июля через Татарстан пройдет циклон, который принесет с собой неустойчивую погоду. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами и порывами ветра до 15-18 м/с. В отдельных районах возможен град. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Температурный фон останется комфортным для начала июля: ночью столбики термометров покажут +13...+18°C, днем воздух прогреется до +22...+27°C. Метеорологи рекомендуют жителям республики учитывать погодные условия при планировании выходных - особенно тем, кто собирается на природу или дальние поездки.

Водителям стоит быть особенно внимательными на дорогах - во время грозовых ливней возможны ухудшение видимости и скользкое покрытие. После прохождения циклона, со следующей недели, ожидается улучшение погодных условий.

