В субботу Татарстан накроет дождями и грозами

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Республика
5 июля 2025  09:00
Автор:
Елизавета Черкина

5 июля через Татарстан пройдет циклон, который принесет с собой неустойчивую погоду. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами и порывами ветра до 15-18 м/с. В отдельных районах возможен град. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ. 

Температурный фон останется комфортным для начала июля: ночью столбики термометров покажут +13...+18°C, днем воздух прогреется до +22...+27°C. Метеорологи рекомендуют жителям республики учитывать погодные условия при планировании выходных - особенно тем, кто собирается на природу или дальние поездки.  

Водителям стоит быть особенно внимательными на дорогах - во время грозовых ливней возможны ухудшение видимости и скользкое покрытие. После прохождения циклона, со следующей недели, ожидается улучшение погодных условий.
 

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