В субботу в Зеленодольске состоится праздник «Иван Купала»

В эту субботу, 5 июля, в Зеленодольске пройдет республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала». Он начнется в 15.00.

Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района по социальным вопросам Динар Нигматуллин.

- Четвертый год наш район проводит этот праздник, - сказал Динар Азатович. – В этом году он пройдет в парке «Березовая роща», это одна из самых удачных площадок. Она хороша тем, что здесь большое пространство, которое можно поделить на множество зон. На празднике будет, к примеру, зона для ремесленников, гастро-улица, развлекательные площадки для взрослых и детей. Планируется, что приедет ВИА «Песняры». В прошлом году праздник посетили около 30 тыс. гостей, в этом году мы ожидаем порядка 40 тыс. гостей.

К слову, из Казани в Зеленодольск можно доехать, к примеру, на автобусе № 104, который ходит от автовокзала «Казань-2».

Начальник Управления культуры Зеленодольского муниципального района РТ Юлия Новикова отметила, что в этом году гостей ждет новая локация – «городок из сена». К примеру, в этом необычном городке можно будет увидеть лабиринт и горку из сена.

- В этом году участвует более 50 ремесленников, запланировано около 30 мастер-классов, - продолжила Новикова. – На озере гостей ждет отдельная программа. Любой желающий может там спустить венок – поучаствовать в традиционном ритуале «Ивана Купалы». Еще на празднике каждый может попытать удачу в лотерее и выиграть достойный приз. В 16.00 состоится основное открытие, однако мы приглашаем всех на час раньше – именно тогда начинаются все активности!