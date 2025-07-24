В Свияжске в эту субботу пройдет фестиваль «Народная лодка»

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Республика
24 июля 2025  14:30
Автор:
Елизавета Черкина

В эту субботу, 26 июля, в живописном Свияжске развернется масштабный фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка». Начало праздника в 11 утра. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артём Силкин.

Гостей ждет насыщенная программа: торжественный спуск на воду яхт «Акош» и «Чижик», соревнования по гребле на шлюпках, парусная регата и демонстрация управления традиционной марийской лодкой-долбленкой. На набережной развернется выставка деревянных лодок ручной работы, а желающие смогут прокатиться на яхтах и каяках.  

Особый колорит мероприятию придаст театрализованное шоу — реконструкция нападения волжских пиратов на купеческое судно, которое перенесет зрителей в атмосферу XIX века. Об этом сообщил организатор реконструкции Наиль Хабибуллин.

Кроме того, в этом году впервые пройдет необычный конкурс «Мисс Свияга», где участницы продемонстрируют свои таланты в рукоделии, исполнении частушек, дефиле в тематических костюмах, а также посоревнуются в чистке рыбы и гребле. Победительница получит морозильную камеру «Свияга».  

К слову, на фестиваль съедутся около 10 мастеров-судостроителей из Перми и Марий Эл, а также многочисленные туристы и любители речной романтики.

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